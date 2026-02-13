Video

Milano Cortina, Lollobrigida: “Troppi commenti cattivi per aver preso mio figlio in braccio”

by Adnkronos
by Adnkronos

“Ci sono rimasta male anche per molti commenti cattivi”. Così Francesca Lollobrigida parla delle polemiche per l’intervista con il figlio in braccio dopo la vittoria del primo oro.

“Io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché comunque non lo vedevo da una settimana. Prima di entrare in gara ho avuto il tempo di un bacio per salutarlo, poi sono entrata nella mia bolla. Mi è dispiaciuto perché non è stato bello, poi soprattutto dalle donne”.

“Io penso che noi donne ci dobbiamo incoraggiare, la vittoria di Federica Brignone mi ha gasato”, afferma. “Uno può prendere spunto o decidere pure, no, non voglio fare come lei, non è che è obbligatorio, però non criticarlo proprio in maniera così”, conclude.

