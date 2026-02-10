Milano Cortina, Gios: “La medaglia dello short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra”

“Strepitosa perché è una medaglia che viene da un lavoro di squadra, da un lavoro che parte da distante, di un gruppo di sei atleti che hanno gareggiato, hanno fatto una semifinale strepitosa, vinta facilmente, è quel che è quasi imbarazzante il modo con cui hanno vinto questa finale, Sighel alla fine si è girato e è andato in retromarcia, vuol dire con un vantaggio incredibile che nello short track non appare”.

Lo ha detto il presidente della Fisg Andrea Gios, commentando da Casa Italia lo storico oro della staffetta mista di short track, la decima medaglia dell’Italia a Milano-Cortina.