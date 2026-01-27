Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale

I dati dell’Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa confermano che la rotta del Mediterraneo è sempre più letale. Nel 2025 sono morte almeno 1.324 persone nel Mediterraneo centrale e 1.878 su tutta la rotta mediterranea. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Agroalimentare: McDonald’s valorizza la filiera italiana del miele biologico Potrebbe interessarti Agroalimentare: McDonald’s valorizza la filiera italiana del miele... 27 Gennaio 2026 Il Giorno della memoria al Parlamento europeo, Tatiana... 27 Gennaio 2026 Il Giorno della memoria al Parlamento europeo, Tatiana... 27 Gennaio 2026 Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo... 27 Gennaio 2026 Agroalimentare: Favaro (McDonald’s Italia), ‘dal 2008 eccellenze italiane... 27 Gennaio 2026 Agroalimentare: Cirone (Fai), ‘apicoltori più vicini ai giovani’ 27 Gennaio 2026 Agroalimentare: Rosati (Qualivita), ‘solo grazie alle api possiamo... 27 Gennaio 2026 Malattie rare: Luppi (Msd), ‘disponibile primo farmaco che... 27 Gennaio 2026 Alice D’Amato (ginnasta, ‘dreamer’ Pan Di Stelle) “Importante... 27 Gennaio 2026 Napoleone (It-ex): “Mercosur mercato fondamentale per Italia” 27 Gennaio 2026