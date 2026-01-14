Video

Mercosur: Lollobrigida, ‘chieste regole chiare a difesa degli agricoltori’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il Mercosur che si andrà a sottoscrivere non è quello dello scorso anno, che non avremmo sostenuto. l’Italia ha chiesto garanzie precise per il settore agricolo e le ha ottenute. Abbiamo chiesto regole chiare a difesa degli agricoltori, in un quadro di accordi internazionali in linea con l’auspicio di tutti: aumentare la capacità di incidere sui mercati e il mercato sudamericano è un mercato importante e strategico. Per il sistema Italia questo è sempre stato un buon accordo”. Così, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in occasione dell’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label. 

Potrebbe interessarti

Agroalimentare: Lollobrigida, ‘export italiano in costante crescita nonostante...

Italia economia n° 2 del 14 gennaio 2026

Le tre leve di Trump per alzare la...

Kiev, situazione energetica mai così grave in 4...

Logistica, innovazione e raccolta differenziata: Coca-Cola punta sulle...

Retail: Lusetti (Adm), ‘grazie a marca del distributore...

Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto...

Logistica, innovazione e raccolta differenziata: Coca-Cola punta sulle...

Export: Zoppas (Ice), ‘accordo Mercosur traguardo che cerchiamo...

Italia economia n° 2 del 14 gennaio 2026