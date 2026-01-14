Mercosur: Lollobrigida, ‘chieste regole chiare a difesa degli agricoltori’

“Il Mercosur che si andrà a sottoscrivere non è quello dello scorso anno, che non avremmo sostenuto. l’Italia ha chiesto garanzie precise per il settore agricolo e le ha ottenute. Abbiamo chiesto regole chiare a difesa degli agricoltori, in un quadro di accordi internazionali in linea con l’auspicio di tutti: aumentare la capacità di incidere sui mercati e il mercato sudamericano è un mercato importante e strategico. Per il sistema Italia questo è sempre stato un buon accordo”. Così, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in occasione dell’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.