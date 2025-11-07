Video

Medicina:  Mirone (Siu), ‘attenzione urologi alla componente maschile in denatalità’

Tra i congressisti, oltre alle novità sulle “piattaforme robotiche” è argomento di dibattito anche l’impatto della componente maschile nella denatalità. “Bisogna concentrarsi molto non solo sulla donna, ma anche sul maschio perché il 50% della responsabilità di un bambino che non arriva è proprio legato anche alla componente maschile”. L’auspicio è che possano arrivare “buone notizie”. Lo ha detto Vincenzo Mirone, consigliere nazionale della Società italiana di urologia in occasione del Congresso nazionale Siu, illustrando i temi all’attenzione degli specialisti.

