Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche e dell’invecchiamento’

La figura dell’urologo “è sempre più rilevante. Le patologie di interesse urologico sono in continuo aumento: 3 dei 10 tumori più frequenti dell’uomo – prostata, rene e vescica – sono di interesse urologico”. Inoltre, “l’invecchiamento della popolazione richiede sempre più la presenza dell’urologo nella comunità. L’ipertrofia prostatica benigna è infatti fortemente legato all’invecchiamento della popolazione: 7 uomini su 10, dopo i settant’anni hanno un problema di ipertrofia prostatica”. Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, illustra uno dei temi del Congresso nazionale Siu, in corso a Sorrento, fino al 9 novembre.