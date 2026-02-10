Max Pezzali, il palco sull’acqua che corona il momento d’oro

Sanremo ha un nuovo capitano, e non è uno qualunque. Per una settimana, il palco più suggestivo del Festival, quello sulla nave da crociera, sarà governato da un solo uomo: Max Pezzali. L’ex 883 sarà il protagonista assoluto del “palco sul mare” durante la settimana del Festival, dal 24 al 28 febbraio.

