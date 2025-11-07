LUM inaugura il nuovo anno accademico: “Formazione e ricerca per quattromila studenti”

Quattromila studenti, oltre mille matricole e 120 docenti. Sono in sintesi i numeri della LUM “Giuseppe De Gennaro”, università con sede a Casamassima, che oggi ha inaugurato l’anno accademico 2025-2026. Un’occasione per celebrare i 25 anni di vita dell’ateneo che, con i suoi percorsi didattici di eccellenza e le sue attività di ricerca, rafforza giorno dopo giorno la sua identità volta a sostenere la crescita della persona e del territorio. La cerimonia, alla quale hanno partecipato studenti, docenti, istituzioni e rettori delle maggiori università del Sud Italia, si è aperta con l’intitolazione della nuova aula magna alla figura di Giuseppe De Gennaro, fondatore della LUM. Un’università che prosegue il suo percorso di crescita anche dal punto di vista infrastrutturale, con la realizzazione di laboratori di ricerca e spazi per docenti e studenti all’interno della nuova torre di undici piani, e il progetto di realizzare una residenza universitaria da 414 posti letto.