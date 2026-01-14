Video

Logistica, innovazione e raccolta differenziata: Coca-Cola punta sulle Olimpiadi sostenibili

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Coca-Cola adotta un modello integrato per la distribuzione delle proprie bevande in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Logistica ottimizzata, innovazione nel packaging, sensibilizzazione sul corretto avvio al riciclo. Durante la manifestazione sportiva, l’intero portafoglio di prodotti destinato ai consumatori sarà composto da bottiglie in plastica riciclata al 100%, con l’esclusione di etichette e tappi. Un modello reso possibile anche grazie allo stabilimento Coca-Cola Hbc “CircularPet” di Gaglianico, in provincia di Biella. Uno dei luoghi simbolo dell’innovazione del Sistema Coca-Cola in Italia.

Potrebbe interessarti

Retail: Lusetti (Adm), ‘grazie a marca del distributore...

Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto...

Export: Zoppas (Ice), ‘accordo Mercosur traguardo che cerchiamo...

Italia economia n° 2 del 14 gennaio 2026

Prometeo tv n° 2 del 14 gennaio 2026

Rotocalco n° 2 del 14 gennaio 2026

Imprese: viceministro Valentini, ‘Marca è espressione di Made...

Retail: Calzolari (BolognaFiere), ‘grandi aspettative da parte dei...

Imprese: ass. Mammi (Emilia Romagna), ‘Marca può rafforzare...

Max Giusti: “Il successo di Checco Zalone è...