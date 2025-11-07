Video

L’industria chiede un cambio di passo all’Europa

by Adnkronos
Un cambio di passo netto e sei priorità: semplificazione, decarbonizzazione, sovranità tecnologica, crescita, sostegno al settore farmaceutico, difesa e spazio. Le principali organizzazioni industriali europee, Confindustria, BDI e MEDEF, hanno formalmente indirizzato un appello urgente alle istituzioni dell’Unione Europea. L’obiettivo primario è scongiurare un potenziale declino del tessuto industriale.

