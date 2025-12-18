Legge 104 e smart working, le novità dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità per i lavoratori che usufruiscono della legge 104. Grazie all’attuazione della legge 106, alle tutele già previste si aggiungeranno nuove misure. Cosa cambia: le novità sullo lo smart working. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Più caldo ed eventi estremi in Italia, come sarà il clima fino al 2100 Potrebbe interessarti Sgomberato il centro sociale Askatasuna: “Una chiara indicazione... 18 Dicembre 2025 Isola dell’Ochetta, al via il progetto di rigenerazione... 18 Dicembre 2025 Salus tv n° 50 del 17 dicembre 2025 18 Dicembre 2025 Imprese: Corradini (Simest), ‘Conferenza per l’export è momento... 18 Dicembre 2025 Bozzetti (Fiera Milano), ‘fiere sono un passaporto per... 18 Dicembre 2025 Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria... 18 Dicembre 2025 Torino, operazione di polizia nel centro sociale Askatasuna 18 Dicembre 2025 José Antonio Kast, anni di prove per la... 18 Dicembre 2025 Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura... 17 Dicembre 2025 Rotocalco n° 50 del 17 dicembre 2025 17 Dicembre 2025