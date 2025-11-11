Le spie di Ursula: il progetto dell’intelligence europea

La Commissione europea ha annunciato l’avvio, ancora embrionale, di una nuova cellula d’intelligence interna. Il progetto riflette la crescente consapevolezza che l’Europa non può più affidarsi solo agli altri, ma deve costruire capacità proprie. Al tempo stesso, la discontinuità normativa, la complessità delle competenze e la sensibilità della materia lasciano aperte molte domande.
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.
Musiche su licenza Machiavelli Music.
