Lavrov: “Risponderemmo a eventuali truppe europee in Ucraina”

Mosca non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa, ma è pronta a reagire a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, è l’avvertimento di Serghei Lavrov, ministro degli esteri russo. Secondo Lavrov, i Paesi europei puntano a confiscare gli asset russi perché non hanno più “altre risorse per finanziare la guerra”.

