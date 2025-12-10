Lavrov: “Risponderemmo a eventuali truppe europee in Ucraina”

Mosca non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa, ma è pronta a reagire a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, è l’avvertimento di Serghei Lavrov, ministro degli esteri russo. Secondo Lavrov, i Paesi europei puntano a confiscare gli asset russi perché non hanno più “altre risorse per finanziare la guerra”.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.