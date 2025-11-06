Video

Lavoro, rettore Papalia (Ubcm): “formare professionisti dotati di velocità di pensiero e

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

E’ molto importante formare profili professionali “capaci di essere subito in grado di esprimersi nel mondo del lavoro con la massima velocità di pensiero e decisionale. Proprio per questo motivo il Campus Biomedico ha adottato dei sistemi didattici che siano esperienziali e che diano la possibilità anche di lavoro a piccoli gruppi”. Sono le parole di Rocco Papalia, rettore università Campus Bio-Medico di Roma, al convegno organizzato nella capitale da Unindustria, in collaborazione con l’Ateneo, intitolato ‘Future skills – Capitale umano e Ai per il lavoro che cambia. Dove formazione e impresa si incontrano’.

Potrebbe interessarti

Ai, Rossi (Ucbm): “per recuperare ritardo serve azione...

Lavoro, Baldi (Unindustria): “necessaria connessione tra imprese e...

Roncari (A2A Ambiente): “progetto che consente di riscaldare...

Saviola (Gruppo Saviola): “L’Italia è il principale produttore...

Roncari (A2A Ambiente): “progetto che consente di riscaldare...

Vigilante (GSE): “GSE sta lavorando per diffondere conoscenza...

Conti (Almaviva): “L’acqua è un’infrastruttura critica, va messa...

Versari (Biorepack): ” L’Italia è stato il primo...

Giansanti (Confagricoltura): “Investire nell’innovazione significa produrre di più...

Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il...