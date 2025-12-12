Lando Norris, campione all’ultima curva

Ci ha messo poco a trasformarsi da rookie a campione del mondo di F1. Lando Norris ha saputo trasformare la pressione in performance e il 2025 è diventato l’anno della sua consacrazione. Ma questo titolo mondiale non è stato semplice. Norris si è scontrato con avversari formidabili, condizioni avverse e aspettative alle stelle.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM