Lando Norris, campione all’ultima curva

by Adnkronos
Ci ha messo poco a trasformarsi da rookie a campione del mondo di F1. Lando Norris ha saputo trasformare la pressione in performance e il 2025 è diventato l’anno della sua consacrazione. Ma questo titolo mondiale non è stato semplice. Norris si è scontrato con avversari formidabili, condizioni avverse e aspettative alle stelle.

