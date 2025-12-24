La Russia mette al bando il gruppo Pussy Riot

Il 15 dicembre un tribunale di Mosca ha definito il gruppo di protesta femminista Pussy Riot come “organizzazione estremista”, vietandone le attività in Russia. Le Pussy Riot, fondate nel 2011 come gruppo punk rock, sono note per i loro testi e le loro performance provocatorie, che criticano il regime del presidente russo Vladimir Putin , la soppressione dei diritti umani in Russia e la Chiesa ortodossa russa.

