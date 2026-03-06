Key Expo 2026: Zanetti (Gemmo Spa), ‘realizziamo infrastrutture tecnologiche e ne gestiamo

“Siamo un’azienda italiana che ormai da oltre cent’anni svolge il proprio business nell’ambito delle costruzioni tecnologiche e delle manutenzioni e della gestione energia. Copriamo interamente l’infrastruttura energetica e le costruzioni strategiche italiane, come ad esempio la costruzione, la manutenzione e la gestione energetica di infrastrutture stradali. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è il monitoraggio a livello della sicurezza dei ponti con sensoristica IoT per conto di Anas”. Sono le parole di Alessio Zanetti, direttore generale di Gemmo Spa, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. All’interno della Kermesse Gemmo presenta tutte le sue realtà aziendali: Eris-Energia Risorse Sviluppo, specializzata nei servizi energetici e di facility management, nella gestione calore e nella realizzazione di impianti elettrici, speciali, idrotermosanitari e di climatizzazione, con particolare attenzione ai progetti di autoconsumo e all’efficientamento energetico dei siti del Gruppo, e Raggio Verde, realtà attiva nel settore fotovoltaico e nello sviluppo, costruzione e commercializzazione di impianti e soluzioni per la produzione e distribuzione di energia elettrica.