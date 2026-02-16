Video

J-Ax, il ritorno all’Ariston tra Milano e country

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

E’ un ritorno che profuma di nostalgia, Milano e country. J-Ax torna a Sanremo a modo suo, con un brano che mescola cappello da cowboy e spirito meneghino, confermando che l’Ariston può sorprendere anche chi sembrava lontanissimo da quel mondo.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Saipem: con ‘Trame di futuro’ l’arte partecipata ridà...

Uomo aggredisce una bambina e tenta di rapirla...

Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston

Al Senato un incontro di riflessione tra istituzioni...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 13 febbraio 2026

Arte: Fnm ‘adotta’ il “Santo barbuto con Libro”...

Rassegna stampa estera del 13 febbraio 2026

Dalle Olimpiadi ai missili. Niente più cripto per...

Milano-Cortina: sindaco di Bormio, ‘ospedale Morelli garanzia per...

Salute: Vidale (Sin), ‘sussidiarietà tra strutture ospedaliere a...