J-Ax, il ritorno all’Ariston tra Milano e country

E’ un ritorno che profuma di nostalgia, Milano e country. J-Ax torna a Sanremo a modo suo, con un brano che mescola cappello da cowboy e spirito meneghino, confermando che l’Ariston può sorprendere anche chi sembrava lontanissimo da quel mondo.
