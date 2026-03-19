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Italia economia n° 11 del 18 marzo 2026

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LetExpo 2026: la V edizione chiude con oltre 130 mila presenze; Economia: a Desenzano del Garda il patto tra Lombardia e Veneto; Pulsar, a Roma il festival che promuove le discipline Stem; Università: al Milano Luiss Hub torna il secondo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”; Giovani: a Roma i risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio di Unhate Foundation; Tecnologia: le aziende cercano longevità, ai e assistenza post-vendita; Ambiente, Sanpellegrino presenta i suoi progetti legati al territorio

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