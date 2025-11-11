Inps: Orsina ‘Palazzo Wedekind rappresenta storia di Roma’

“Il Palazzo rappresenta un pezzo della storia di Roma degli ultimi cento anni che si è intrecciata con la dimensione del potere, della vita quotidiana e dei servizi. Stiamo celebrando una parte importante dell’ultimo secolo di vita romana.” Così, Giovanni Orsina, direttore del dipartimento scienza Politiche Luiss, all’incontro organizzato a Roma, ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte di Inps.