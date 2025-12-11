Video

Innovazione: Carnevale Maffè (Sda Bocconi), ‘riprogettare imprese partendo da tecnologia’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La sfida non è mettere un po’ più di tecnologia nei processi esistenti, ma di riprogettare le imprese partendo dalla tecnologia. Ai miei studenti insegno a progettare nuove imprese senza esseri umani, all’inizio. Li si aggiunge poi,   strada facendo, per controllare le tecnologie. Si tratta di avviare un processo di sostanziale inversione del modo con cui fino adesso abbiamo pensato al fare impresa. Non si dovrebbe infatti concepire la tecnologia come un elemento aggiunto, ma come una parte costitutiva del fare impresa”. Lo ha detto Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia alla Sda Bocconi school of management, intervenendo a Roma alla quarta edizione di FutureS, l’appuntamento di Sisal che promuove il confronto con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale. Tema di quest’anno l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società.

Potrebbe interessarti

Imprese: Folladori (Sisal), ‘innovazione sia comportamento e non...

Innovazione: Carnevale Maffè (Sda Bocconi), ‘riprogettare imprese partendo...

Imprese: Folladori (Sisal), ‘innovazione sia comportamento e non...

Hiv: ViiV Healtcare lancia RHIVolution e premia progetti...

Rotocalco n° 49 del 10 dicembre 2025

Hiv: Vecchio (Viiv), ‘Rhivolution volta a migliorare qualità...

Hiv: infettivologo Giacomelli, ‘obiettivo è offrire servizi sempre...

Hiv: Cattelan, ‘con ambulatorio massima privacy e mantenimento...

Hiv: Bartalesi, ‘invecchiamento popolazione con Hiv: più del...

Hiv: Sannino (Associazione Antinoo Arcigay Napoli), ‘progetto usa...