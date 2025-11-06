Video

Industria, Rovardi (ABB): “stabilimento Frosinone è centro di eccellenza e innovazione”

"Lo stabilimento ABB di Frosinone non è soltanto uno stabilimento che produce prodotti per il mondo dell'elettrificazione per i nostri clienti, ma è anche un centro di eccellenza e innovazione. Parliamo di una fabbrica che mette a servizio del nostro team di sviluppo competenze, linee di produzione e una catena di fornitura, che, tutte insieme, assicurano un successo molto rapido e sempre di qualità". Così Alessandro Rovardi, direttore stabilimento ABB Frosinone, alla presentazione del nuovo interruttore aperto Sace Emax 3, tenutasi nello stabilimento.

