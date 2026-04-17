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India, Massolo: “In uno scenario multipolare, Europa sviluppi autonomia strategica”

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“In uno scenario globale multipolare, l’Italia assieme all’Europa può ritagliarsi un ruolo di multi-allineamento. È necessario sviluppare una propria autonomia strategica, o una dose crescente di autonomia strategica. In questa prospettiva i rapporti con le grandi realtà internazionali, a cominciare dall’India, sono funzionali a questo obiettivo”. Lo ha dichiarato Giampiero Massolo, vice presidente di Mundys e CDA Centro studi americani, a margine dell’evento “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali” organizzato dal Centro studi americani di Roma.

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