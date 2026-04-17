Angeloni: “Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech”

“Abbiamo atteso questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India dal 2008, è stato negoziato a lungo ed è sicuramente un accordo di estrema importanza per l’Europa e per l’Italia. Il vero sviluppo sarà quello di poter avere partenariati sugli investimenti di natura strategica, sui settori tech, che sono quelli di cui oggi l’India ha bisogno. Insieme ad altri paesi europei possiamo essere fornitori, quindi esistono grandissime prospettive, non immediate, ma sicuramente molto importanti per noi”. Lo ha dichiarato Lorenzo Angeloni, già ambasciatore d’Italia in India, a margine dell’evento “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali” organizzato dal Centro studi americani di Roma.