Video

Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il settore sanitario corre sul binario dell’innovazione tecnologica, ma la velocità dei traguardi raggiunti rischia di scontrarsi con un vuoto di competenze che ne frena l’applicazione pratica. In questo scenario, l’intelligenza artificiale emerge come una risorsa cruciale, anche se l’integrazione tra medicina e digitale resta una sfida aperta per un Sistema Sanitario Nazionale che punta a efficienza e competitività. Questo è stato uno dei temi al centro dell’evento Adnkronos Q&A ‘Salute, prevenzione e risorse’, al Palazzo dell’Informazione di Roma.

Potrebbe interessarti

Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di...

Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo...

Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile

Agricoltura: presentato a Roma il Manifesto per il...

Adnkronos Q&A: tra le sfide per l’Ssn la...

Milano Design Week: ‘Musa’ di Smeg coniuga estetica...

Premio Giovani Comunicatori Icch 2026: al via la...

Energia: data center abilitatori della transizione. Lo studio...

Energia: Iacono (Engie), ‘data center abilitatori della transizione energetica’

Energia: Privitera (Key to Energy), ‘data center opportunità sviluppo sistema...