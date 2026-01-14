Video

Imprese: viceministro Valentini, ‘Marca è espressione di Made in Italy’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il made in Italy è innovazione nella tradizione, è fare le cose con cuore, passione e responsabilità. Questo è un evento di Made in Italy. ‘Marca’ è un’affermazione e qui la troviamo espressa: basta guardarsi intorno, qui, per capirlo. Il Made in Italy è una mission, significa sapersi rinnovare e mettere l’asticella più avanti per potersi affermare”. Così, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della giornata di apertura della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

Potrebbe interessarti

Retail: Calzolari (BolognaFiere), ‘grandi aspettative da parte dei...

Imprese: ass. Mammi (Emilia Romagna), ‘Marca può rafforzare...

Max Giusti: “Il successo di Checco Zalone è...

SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere –...

Demografia e mercato del lavoro, il rischio di...

Quercioli (Federmanager): “Più manager e digitalizzazione per affrontare...

Fava (Inps): “Formazione continua e riqualificazione per affrontare...

Sciopero dei taxi, in corso la protesta

Santoro (Inps): “Abbiamo margini di intervento attraverso formazione,...

Milano Cortina 2026: Pierini (Coca-Cola Hbc Italia), ‘A...