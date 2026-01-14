Imprese: viceministro Valentini, ‘Marca è espressione di Made in Italy’

“Il made in Italy è innovazione nella tradizione, è fare le cose con cuore, passione e responsabilità. Questo è un evento di Made in Italy. ‘Marca’ è un’affermazione e qui la troviamo espressa: basta guardarsi intorno, qui, per capirlo. Il Made in Italy è una mission, significa sapersi rinnovare e mettere l’asticella più avanti per potersi affermare”. Così, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della giornata di apertura della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.