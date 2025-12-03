Imprese: MInini (Mind), ‘progettare l’innovazione significa collaborare’

“Progettare insieme l’innovazione significa prima di tutto collaborare. Rompere le barriere all’interno della nostra organizzazione e adottare un mindset che porta ad andare a cercare i migliori talenti e le migliori energie ”. Così Stefano Minini, direttore Federated Innovation Mind, all’evento annuale ‘Building the Change’ di Federated Innovation @Mind, allo Human Technopole a Milano. Un convegno al quale hanno partecipato imprese, istituzioni e mondo accademico per un confronto aperto alla possibilità di creare nuove opportunità di concerto tra pubblico e privato.