Video

Imprese: A2a presenta il primo indice misurazione stakeholder engagement su territori e business

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

A2a presenta presso la sede di Assonime a Roma il primo indice di misurazione dello stakeholder engagement sui territori e sul business: il Engagement Value Index Report, nato con l’intento di misurare il valore generato dalle attività di stakeholder engagement per imprese e comunità locali, dimostrando che la Just Transition è un percorso che conviene al territorio e imprese. Con questo Report A2a ha misurato gli impatti generati sui territori, con Sda Bocconi School of Management e sul business, con il contributo di Teha (The European House – Ambrosetti), proponendo due indici complementari.

Potrebbe interessarti

Fiere: l’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in...

Minori non accompagnati, Svizzera al fianco dell’Italia: l’ambasciatore...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 20 marzo 2026

Rassegna stampa estera del 20 marzo 2026

Imprese, la strategia delle aziende su welfare e...

Ungheria e Slovacchia bloccano prestito UE all’Ucraina

Foreign press review – March 20, 2026

The italian diplomatic activity from abroad – March...

Salute: Del Vecchio (Fondazione EssilorLuxottica Italia), ‘difendere diritto...

Salute: ministro Bernini, ‘diritto allo studio è percorso...