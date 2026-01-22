Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria

Quando si parla di salute pubblica, il ruolo dei professionisti sanitari e delle terapie è fondamentale. Tuttavia, per garantire che le cure siano realmente accessibili a tutti, è necessario che siano accompagnate da scelte politiche e regolatorie adeguate. Le decisioni che orientano il sistema sanitario nascono infatti in ambiti istituzionali di confronto, dove siedono i diversi stakeholder. Oggi, sempre più spesso, tra questi attori trova spazio anche la voce dei pazienti, rappresentata dalle loro associazioni.

Al ruolo delle Patient Advocacy Groups nel processo decisionale è dedicato il nuovo episodio della serie “SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Annalisa Scopinaro – Presidente Uniamo, Federazione italiana malattie rare Onlus; la Sen. Elena Murelli – Capogruppo in Commissione Sanità, Senato della Repubblica e membro Intergruppo parlamentare Innovazione sanitaria e tutela del paziente; e Nello Donnini – Public Health & Government Affairs Director, AbbVie Italia.

