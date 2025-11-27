Video

HIV, Cernuschi (CTS): “Diffusione uniforme della PrEP è fondamentale”

by Adnkronos
by Adnkronos

“Abbiamo messo in piedi il nuovo piano nazionale HIV, IST ed epatiti, ed è la prima volta che in un piano nazionale sull’HIV viene anche inserito altro, ovvero le infezioni che si trasmettono più o meno nella stessa maniera, quindi le malattie a trasmissione sessuale. L’altra cosa che noi chiediamo, e che a noi interessa molto nella Sezione M, è una diffusione della PrEP sul territorio nazionale uniforme e molto più facile.” Ha dichiarato Massimo Cernuschi, Presidente sezione M del CTS al Ministero della Salute, a margine dell’evento “IST-HIV Call 2025: quali opportunità di gestione e prevenzione per l’emergenza sanitaria silente” a Palazzo Wedekind a Roma.

