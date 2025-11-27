Video

HIV, Andreoni (SIMIT): “Farmaci long attitude parte del successo nel trattamento”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il trattamento delle infezioni da HIV oggi ha raggiunto dei successi incredibili. In tutti i pazienti che assumono regolarmente la terapia è possibile controllare la replicazione del virus e quindi trasformare queste persone in soggetti che sempre di più assomigliano a quelli del resto della popolazione. La malattia non si trasmette più in questi pazienti, quindi è un grande successo. Questo successo si è arricchito ulteriormente di un nuovo fattore, cioè la possibilità di usare dei farmaci long acting.” Ha dichiarato il Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e Componente del Consiglio Superiore di Sanità Massimo Andreoni, a margine dell’evento “IST-HIV Call 2025: quali opportunità di gestione e prevenzione per l’emergenza sanitaria silente” a Palazzo Wedekind a Roma.

Potrebbe interessarti

HIV, Loizzo: “Con Ministero lavoriamo su educazione e...

HIV, Cernuschi (CTS): “Diffusione uniforme della PrEP è...

“E’ un ricatto”. Lo scontro tra Usa e...

Variola:”IG-IBD valorizza i giovani ricercatori e punta sulle...

Santini (UniFi): “Luspatercept efficace in 60% casi Sindrome...

Ai, Nobile (Agid): “Con Reg4Ia, intelligenza artificiale nelle...

Orlando:” si accelera sulla ricerca che si apre...

Bezzio: “Nuovi farmaci e monitoraggio stretto stanno cambiando...

Farmaci: Bigagli (Bms), ‘luspatercept frutto del nostro impegno...

Della Porta (Humanitas): “Con Luspatercept cura Sindrome mielodisplastica...