Guerra in Iran, Europa spettatrice inerte?

by Adnkronos
Nel nuovo confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’Europa si ritrova ancora una volta a metà strada tra diplomazia e impotenza. Mentre Washington e Gerusalemme decidono tempi e modalità dell’uso della forza, Bruxelles invoca moderazione, prova a pianificare evacuazioni e spera di difendere quel che resta del suo peso nella regione. Ma quanto conta davvero l’Unione su un dossier che incide direttamente sulla sua sicurezza energetica, politica e strategica?

