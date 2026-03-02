Guerra in Iran, Europa spettatrice inerte?

Nel nuovo confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’Europa si ritrova ancora una volta a metà strada tra diplomazia e impotenza. Mentre Washington e Gerusalemme decidono tempi e modalità dell’uso della forza, Bruxelles invoca moderazione, prova a pianificare evacuazioni e spera di difendere quel che resta del suo peso nella regione. Ma quanto conta davvero l’Unione su un dossier che incide direttamente sulla sua sicurezza energetica, politica e strategica?

