Video

Gruppo FS, Piano Strategico: 18 miliardi investiti nel 2025 e più treni puntuali

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il Gruppo FS chiude il primo anno del Piano Strategico 2025–2029 con risultati rilevanti sul fronte degli investimenti, dell’ammodernamento della flotta e della qualità del servizio. E’ quanto è emerso alla presentazione del Piano Strategico – Next Level all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2025 sono stati realizzati oltre 18 miliardi di euro di investimenti, circa sette dei quali consuntivati nell’ultimo anno, mentre altri 177 miliardi sono previsti fino al 2034. All’avanzamento degli interventi infrastrutturali si affianca il rinnovo del materiale rotabile e dei mezzi per il trasporto su gomma, con la consegna di 241 nuovi veicoli a ridotto impatto ambientale, tra cui il nuovo Frecciarossa 1000.

Potrebbe interessarti

Il piano di Kiev all’esame di Trump

Donnarumma (Gruppo FS): “Avanzano tutte le grandi opere....

Inca Cgil, sciopero contro manovra

Nautica: Rixi (Mit), ‘Mediterraneo rappresenta opportunità per l’Italia’

Innovazione: a Roma la quarta edizione di FutureS...

Innovazione: Carnevale Maffè (Sda Bocconi), ‘riprogettare imprese partendo...

Pesca, “taglio due terzi giornate affonda flotta Italia”:...

Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro l’umanità dal...

Innovazione: Carnevale Maffè (Sda Bocconi), ‘riprogettare imprese partendo...

Imprese: Folladori (Sisal), ‘innovazione sia comportamento e non...