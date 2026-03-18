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Grasso, Fontanafredda: “Il progetto con Bayer ci aiuta a trovare soluzioni innovative e sostenibili

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Fondata nel 1858 da Vittorio Emanuele II, Fontanafredda è una storica realtà del panorama vitivinicolo piemontese. Dopo essere appartenuta alla casa Mirafiore e successivamente al Monte dei Paschi di Siena, dal 2008 l’azienda è tornata a una proprietà piemontese guidata da Oscar Farinetti. Oggi produce oltre 8,5 milioni di bottiglie esportate in circa 80 Paesi e lavora con una vasta rete di viticoltori del territorio. Da oltre 25 anni l’azienda ha intrapreso un percorso verso modelli agricoli sempre più sostenibili, dall’integrato al biologico. L’impegno attuale guarda all’innovazione e alla rigenerazione del suolo per restituire valore al territorio e ridurre l’impatto ambientale. Con il progetto “Rigenerare per crescere” insieme a Bayer portiamo in campo soluzioni biologiche per la protezione del vigneto, oltre ad attività di monitoraggio della biodiversità.

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