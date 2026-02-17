Germania rallenta la corsa nel 2026: crescita Pil ferma intorno 1%

La Germania, principale economico d’Europa rallenta la sua corsa: secondo la camera di commercio tedesca la crescita del prodotto interno lordo (Pil) per il 2026 si fermerà intorno all’1%. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Farmaci, in Europa primo e unico biologico ultra long-acting per malattie respiratorie Potrebbe interessarti Pioggia di missili russi a poche ore dai... 17 Febbraio 2026 Vaccini: Blocca l’Hpv, contro cancro da Papillomavirus nuova... 17 Febbraio 2026 Tech, Bendazzoli (Acer): “Miglioramento tecnologico connettività permette a... 17 Febbraio 2026 Tech, D’Angelo (Acer): “L’Ai cambierà modo di comunicare... 17 Febbraio 2026 Salute, i segnali precoci della malattia venosa cronica 17 Febbraio 2026 Salute, perché il microcircolo è fondamentale 17 Febbraio 2026 Salute, prevenzione e qualità della vita 17 Febbraio 2026 Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese 17 Febbraio 2026 Salute, l’importanza del microcircolo per la salute delle... 17 Febbraio 2026 I ‘figli artistici’ di Baudo: Bocelli, Ramazzotti e... 17 Febbraio 2026