Fuoco di Sant’Antonio, rischio sottovalutato: perché informarsi e proteggersi

Una persona su tre può sviluppare l’Herpes Zoster, il cosiddetto ‘Fuoco di Sant’Antonio’ che può causare dolore intenso e rischio di nevralgia post-erpetica, un dolore neuropatico che può durare per molto tempo, a volte anche per tutta la vita. La prevenzione passa dalla vaccinazione, gratuita dai 65 anni di età e per i pazienti fragili e immunocompromessi. Eppure, come emerge da una ricerca globale realizzata in occasione della settimana di sensibilizzazione sulla patologia promossa in tutto il mondo, ben il 54% degli ultracinquantenni con cronicità non parla col medico di Herpes Zoster.

