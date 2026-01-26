Video

Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il tabagismo provoca in Italia 93mila decessi l’anno. Non è solo responsabile del tumore polmonare, ma anche di altre forme di cancro, oltre che di malattie cardiovascolari e respiratorie. Per contrastare i danni da fumo, Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi, lanciano una raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.

Potrebbe interessarti

Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono...

Festival, aumentano i prezzi ma il pubblico non...

“L’Italia è il Paese che amo”

La carica dei debuttanti, 10 volti nuovi all’Ariston

Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo...

Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del...

Da Conti a Pausini: il festival 2026 in...

Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026

Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026

Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73...