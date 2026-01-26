Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

Il tabagismo provoca in Italia 93mila decessi l’anno. Non è solo responsabile del tumore polmonare, ma anche di altre forme di cancro, oltre che di malattie cardiovascolari e respiratorie. Per contrastare i danni da fumo, Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi, lanciano una raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.