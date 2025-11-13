Video

Fumo: Finzi (Astraricerche), ‘6 italiani su 10 favorevoli all’aumento costo sigarette’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

‘Una nostra recente indagine svolta per Fondazione Veronesi cerca di capire qual è l’opinione degli italiani su un’ipotesi di rilevante aumento del prezzo delle sigarette. Il 60% degli intervistati – percentuale che comprende anche i fumatori – è favorevole anche a un raddoppio per diminuire il numero di sigarette fumate e contrastare il tabagismo”. Lo ha detto Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche, nel suo intervento all’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo’, organizzato al Senato dalla vicepresidente Licia Ronzulli in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.

Potrebbe interessarti

Fumo: Giulia Veronesi, ‘aumento prezzo sigarette misura per contrastare...

Fumo: Meregaglia (Cergas), ‘con tassazione tabacco consumi ridotti...

Fumo: Ronzulli (Fi), ‘tabagismo è emergenza nazionale, serve...

Violenza di genere: Semenzato, ‘impatto a lungo termine...

Pokrovsk assediata, i russi prendono anche Danilovka e...

Violenza di genere: Carelli (Dire), ‘salute donne è...

Violenza di genere: Semenzato, ‘impatto a lungo termine...

Violenza di genere: Gnocchi (Novartis), ‘le vittime aderiscono...

Bilancio Ue, agricoltori pronti a risalire sui trattori...

Imprese, Syngenta compie 25 anni tra sostenibilità e innovazione