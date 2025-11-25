Video

Flavio Cobolli, dal calcio al tennis e il sogno Coppa Davis

A 23 anni, con la maglia azzurra, Flavio Cobolli è diventato il nuovo eroe italiano, grazie a una rimonta sullo spagnolo Munar in Coppa Davis che non immaginava nemmeno il papà allenatore. 

Estratti audio: VIDEO Flavio COBOLLI dopo il successo in Davis Cup – Sky Sport Tennis – 23 nov 2025; VIDEO DALLA ROMA AL ROLAND GARROS | Intervista a Flavio Cobolli – AS Roma – 01 dic 2020; VIDEO raiplay.it; Coppa Davis – Stefano Cobolli: “Orgoglioso di Flavio, vincere oggi era davvero difficile” – 23 nov 2025.

