Festival sempre più social, sempre meno tv?

by Adnkronos
Davvero Sanremo è sempre più social e meno tv? E’ davvero alimentato dalla dimensione online? Per capire se e come sta cambiando questo evento, in questo episodio abbiamo sentito la Prof.ssa Anna Bisogno, docente di cinema, tv e digital media di Universitas Mercatorum.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
