Festival sempre più social, sempre meno tv?

Davvero Sanremo è sempre più social e meno tv? E’ davvero alimentato dalla dimensione online? Per capire se e come sta cambiando questo evento, in questo episodio abbiamo sentito la Prof.ssa Anna Bisogno, docente di cinema, tv e digital media di Universitas Mercatorum.

