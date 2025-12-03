Video

Farmaci: Gianfrate, ‘proposta per trattamenti disponibili in un mese’

“Attualmente, per rendere disponibile un farmaco, Aifa impiega 17-18 mesi dall’approvazione” europea “dell’Ema fino alla formalizzazione della rimborsabilità nella Gazzetta Ufficiale. Con la proposta che si è discussa” all’apertura del Tavolo tecnico, i tempi “si accorciano a 20 giorni, massimo un mese, senza costi e spese per lo Stato”. Lo ha detto Fabrizio Gianfrate, economista sanitario e docente presso diverse università italiane, all’incontro istituzionale ‘Nuova policy di accesso ai farmaci: una svolta per il Servizio sanitario nazionale’, in Senato.

