Fabrizio Gifuni: “Tortora rimosso da show celebrativi, dalla sua storia dobbiamo imparare il valore

Interprete di rara intensità, rigoroso e trasformista. Davanti la macchina da presa si accende e in un attimo diventa una festa per gli occhi di chi lo guarda, soprattutto se a dirigerlo è Marco Bellocchio. Fabrizio Gifuni torna a lavorare con il grande cineasta nella serie ‘Portobello’, in cui interpreta il celebre conduttore Enzo Tortora, vittima di un clamoroso errore giudiziario all’apice del successo agli inizi degli Anni 80. Ospite del vodcast dell’Adnkronos, Gifuni racconta la genesi del progetto e anticipa ciò che vedremo dal 20 febbraio su Hbo Max L’intervista è anche l’occasione per fare un bilancio della sua vita in vista dei 60 anni, che compirà il prossimo 16 luglio.

