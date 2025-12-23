Fabrizio Corona: “Se Signorini mi denuncia per revenge porn apre un vaso di Pandora”

“Mi arrabbio con chi mi dice che faccio le cose per vendetta, io non ho vendette contro nessuno”. Lo ha detto Fabrizio Corona, al termine dell’interrogatorio in Procura a Milano, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn contro Alfonso Signorini, per aver pubblicato alcuni messaggi e foto sessualmente esplicite che il conduttore del Grande Fratello avrebbe scambiato con aspiranti concorrenti del reality Mediaset.

“Non sono stato qui per la mia indagine, ma per un’altra che si aprirà a breve”, ha detto Corona, convinto che il conduttore abbia fatto l’errore “per supponenza di denunciarmi per revenge porn” e così ha fatto “aprire un vaso di Pandora”.

Secondo Corona il conduttore “che ricopre un ruolo così importante, non può adescare in rete ragazzi eterosessuali e proporre loro un programma televisivo, che deve passare per dei casting e ci sono delle regole, in cambio di favori sessuali. Questo è un reato gravissimo”.