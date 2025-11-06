Video

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione dei rifiuti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

All’inaugurazione di Ecomondo, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha tracciato il quadro della gestione dei rifiuti in Italia durante il convegno “Il consolidamento della regolazione del ciclo dei rifiuti: i nuovi provvedimenti di Arera”. “L’Italia brilla nella gestione del riciclo, soprattutto per alcune materie prime, grazie a una tradizione industriale di eccellenza e di recupero”, ha dichiarato il presidente Stefano Besseghini. “Resta però una forte differenza territoriale: ci sono aree del Paese che smaltiscono in discarica meno del 5% dei rifiuti e altre che superano il 70%”. Besseghini ha ricordato come la regolazione abbia già portato importanti risultati nel settore, ma che sia necessario continuare il confronto con gli operatori “per dare concretezza e sostanza a un lavoro che porterà benefici sostanziali ai cittadini”.

Potrebbe interessarti

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche...

Pichetto Fratin: “La nostra più grande miniera è...

Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di...

Industria: ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace...

Allargamento, la sfida geopolitica dell’Ue

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’...

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Industria, Belli (ABB ): “versatilità, affidabilità e sicurezza...

Zootecnica: Gatta (Unibo), ‘inclusione e sostenibilità nuovi valori...