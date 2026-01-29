Ecco i ‘giorni della merla’, i più freddi dell’anno

Gli ultimi tre giorni di gennaio, il 29-30-31, conosciuti anche come i ‘giorni della merla’, sono i più freddi dell’anno. Secondo la tradizione, il freddo di questi giorni anticipa una primavera mite. Il nome nasce da antiche leggende: ecco quali Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Sinner e lo show tv in Australia: “Perché spezzate gli spaghetti e fotocopiate le natiche?” Potrebbe interessarti Coppa Italia delle Regioni 2026: sulle strade di... 29 Gennaio 2026 Un’edizione al ribasso? I numeri del nuovo cast 29 Gennaio 2026 Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della... 29 Gennaio 2026 Ciclismo, Olesen (Novo Nordisk): “Coppa Italia Regioni occasione... 29 Gennaio 2026 Ciclismo, Pella: “Porteremo Coppa Italia in tutte le... 29 Gennaio 2026 Coppa Italia Regioni, Roccella: “Unificato il montepremi per... 29 Gennaio 2026 Frana di Niscemi, la denuncia: il piano contro... 29 Gennaio 2026 “Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di... 29 Gennaio 2026 Sport, Triathlon Experience promuove l’Italia nel mondo 28 Gennaio 2026 Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico... 28 Gennaio 2026