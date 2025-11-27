“E’ un ricatto”. Lo scontro tra Usa e Ue si riaccende con Ribera vs Lutnick

Volano parole forti tra la commissaria europea Teresa Ribera e il segretario al Commercio americano Howard Lutnick, in un momento molto delicato dei rapporti tra Bruxelles e Washington. L’ex ministra spagnola ha parlato di “ricatto”, rompendo il basso profilo che la seconda Commissione von der Leyen aveva scelto di mantenere nei confronti dell’amministrazione Trump. L’oggetto del contendere sono i pilastri della regolazione digitale europea che gli Stati Uniti vorrebbero “alleggerire” in cambio di aperture su dazi e commercio. Ma la frattura è ormai politica: quanto la nuova Commissione potrà ancora permettersi la linea dura senza incrinare l’equilibrio con la Casa Bianca?

