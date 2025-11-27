Video

“E’ un ricatto”. Lo scontro tra Usa e Ue si riaccende con Ribera vs Lutnick

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Volano parole forti tra la commissaria europea Teresa Ribera e il segretario al Commercio americano Howard Lutnick, in un momento molto delicato dei rapporti tra Bruxelles e Washington. L’ex ministra spagnola ha parlato di “ricatto”, rompendo il basso profilo che la seconda Commissione von der Leyen aveva scelto di mantenere nei confronti dell’amministrazione Trump. L’oggetto del contendere sono i pilastri della regolazione digitale europea che gli Stati Uniti vorrebbero “alleggerire” in cambio di aperture su dazi e commercio. Ma la frattura è ormai politica: quanto la nuova Commissione potrà ancora permettersi la linea dura senza incrinare l’equilibrio con la Casa Bianca?

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Variola:”IG-IBD valorizza i giovani ricercatori e punta sulle...

Santini (UniFi): “Luspatercept efficace in 60% casi Sindrome...

Ai, Nobile (Agid): “Con Reg4Ia, intelligenza artificiale nelle...

Orlando:” si accelera sulla ricerca che si apre...

Bezzio: “Nuovi farmaci e monitoraggio stretto stanno cambiando...

Farmaci: Bigagli (Bms), ‘luspatercept frutto del nostro impegno...

Della Porta (Humanitas): “Con Luspatercept cura Sindrome mielodisplastica...

Salute, AI, IBD pre-cliniche e nuove terapie: dal...

Fantini: “innovazione e prevenzione al centro della gestione...

Ai, Chinni (Farmindustria): “Grande opportunità per industria farmaceutica”