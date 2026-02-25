Video

Ditonellapiaga e il caso Miss Italia: "La canzone parla del mio rapporto con i canoni di bellezza"

by Adnkronos
“Nessun insulto, è un testo che parla di me e del rapporto con me stessa, con la perfezione”. Così Ditonellapiaga, in conferenza stampa a Sanremo, risponde alla notizia della possibile azione legale da parte degli organizzatori di Miss Italia per “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”.

“Ho detto che l’essere in difficoltà con il proprio rapporto con i canoni di bellezza e perfezione può portare a una disperazione. Anzi, il testo parla di nascondere la disperazione con il trucco, e quindi anche una donna bellissima può sentirsi disperata e triste”, ha concluso l’artista, chiudendo l’argomento.

