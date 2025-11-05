Video

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei dati dei consumatori 

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Etica digitale e Tutela dei consumatori – La protezione dei dati come impegno condiviso da imprese e istituzioni”. Questo il titolo dell’evento organizzato a Roma e promosso da Pulsee Luce e Gas e Axpo Italia. un confronto trasversale tra imprese, istituzioni e associazioni su trasparenza, sicurezza e controllo dei dati, con particolare attenzione al settore dell’energia. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della nuova indagine Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini e le percezioni dei consumatori, intitolata “Il rapporto degli italiani con i dati online”.

Potrebbe interessarti

Caparezza, libertà è immaginazione

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Ecomondo, Ecopneus: nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di...

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione...

Eicma 2025: Corsi (Yamaha Motor Italia), ‘celebriamo i...

Digital Networks Act: il cantiere europeo e la...

Ecomondo, Ermeti (IEG): “Edizione da record, la sostenibilità...

“Non mi uccidere”, il flash mob di Pro...