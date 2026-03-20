Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell’economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e sul ruolo strategico dell’industria farmaceutica che contribuisce in modo significativo all’innovazione e agli investimenti sul territorio.

Questi i temi al centro di “Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction”, l’evento promosso da Adnkronos e Gsk. L’evento “Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction”, grazie al contributo di Istituzioni, esperti, mondo scientifico e player del settore, vuole guidare il confronto per delineare lo stato dell’arte del comparto, evidenziarne le eccellenze e contribuire alla definizione di una visione condivisa per il futuro dell’economia della salute in Italia.