Cybersicurezza: Palermo (Fortinet), ‘fondamentale educare i giovani alla consapevolezza digitale’

by Adnkronos
“C’è un significativo livello di esposizione dei nostri giovani dal momento in cui utilizzano smartphone o giochi online, è fondamentale educarli ad una maggiore consapevolezza. Noi di Fortinet stiamo offrendo gratuitamente a scuole primarie e secondarie del settore pubblico e privato, la possibilità di moduli formativi sulla sensibilizzazione delle aree più importanti. Il mondo digitale agisce sempre di più su scala globale, una singola organizzazione non può far fronte a tutto, ecco l’importanza della partnership con pubblico e privato, università e agenzie governative, per condividere il patrimonio informativo che può derivare da importanti player come il nostro”. Lo ha detto Massimo Palermo, VP & Country Manager Italy & Malta di Fortinet nel corso della quinta edizione di Cybersec, la conferenza internazionale organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia.

